Parcheggia l’auto sulle strisce bianche che il giorno dopo diventano blu: scatta la multa poi revocata

Una persona ha parcheggiato regolarmente la propria auto sulle strisce bianche la sera del 5 luglio in via Catullo, nel quartiere Prati. Il giorno dopo, la sorpresa: le strisce erano diventate blu e sul parabrezza c’era una multa da 29,40 euro. Tutto regolare, dal punto di vista formale: chi parcheggia sulle strisce blu senza pagare il ticket viene sanzionato. Il problema è che le strisce bianche erano diventate blu nel corso della notte, mentre l’auto era parcheggiata lì sopra.

A insospettire l’uomo è stato un dettaglio difficile da ignorare: sotto le ruote dell’auto la vernice era rimasta bianca, a testimonianza inequivocabile che la vettura era già lì quando erano iniziati i lavori di ripittura. Gli operai avevano semplicemente dipinto tutt’intorno, saltando le porzioni di asfalto coperte dai pneumatici, lasciando così una firma visiva piuttosto eloquente della sequenza degli eventi.

Il dottore, come riportato da TgCom24, ha raccontato di aver saputo dai negozianti della zona che i lavoratori erano arrivati con i rulli il venerdì mattina e avevano coperto di blu le strisce bianche, senza che ci fosse alcun cartello ad avvertire gli automobilisti in sosta di quanto stava per succedere. Nessun preavviso, solo il colore cambiato e una sanzione ad aspettare al ritorno. Quello che ha trasformato una disavventura personale in un piccolo fenomeno del web è stata la decisione del signore di riprendere tutto con il telefono e pubblicarlo. Il video ha ottenuto oltre 43mila visualizzazioni in poche ore, scatenando migliaia di commenti. La risposta di Atac, l’azienda che gestisce le zone di sosta per conto del Comune di Roma, è arrivata dopo che il video aveva già fatto il giro della rete. L’azienda ha riconosciuto che i verificatori hanno agito con eccesso di zelo, pur nel rispetto formale delle procedure, e ha annunciato che revocherà le poche multe rilevate nella zona delle nuove strisce blu.