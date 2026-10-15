Papa, Vaticano: “Bene la notte al Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione”

(Adnkronos) – Il Papa, ricoverato al Gemelli da martedì, “ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione”. Lo comunica il Vaticano che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa era stato sottoposto ad esami post – operatori. I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora avevano fatto sapere che il Papa nel dettaglio aveva eseguito “gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”. Leone, sempre nella mattinata di ieri, ha svolto “la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto”. Il Pontefice, prima dell’intervento chirurgico, a quanto si è appreso dai medici, ha eseguito tre esami: una broncoscopia robotica con biopsia, una tac toracica con contrasto e una pet. Il Pontefice martedì pomeriggio al Gemelli è stato sottoposto a un intervento chirurgico con diagnosi di “adenocarcinoma polmonare”, un tumore maligno, con asportazione del “lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita”. L’intervento è durato novanta minuti, Leone è rimasto in sala operatoria per circa tre ore e con lui, come è stato riferito ieri, c’erano anche il suo medico Luigi Carbone e il capo della Gendarmeria, Gianluca Gaucci Broccoletti. Il decorso post operatorio e’ stimato in una settimana.

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