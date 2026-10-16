Papa Leone XIV, il nuovo bollettino: “Costante miglioramento condizioni generali. L’Angelus ci sarà”

(Adnkronos) – Continua il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV, operato nei giorni scorsi per un tumore maligno al polmone. Stando all'ultimo bollettino medico di oggi, venerdì 16 ottobre, si sottolinea un "costante miglioramento delle condizioni generali". "Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali", hanno fatto sapere i dottori ﻿Luigi Carbone e Stefano Margaritora in un aggiornamento sulla salute del Papa ricoverato al Gemelli. "Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia", spiegano nello specifico. Dal Vaticano, che ha diffuso le prime foto del Papa subito dopo l'operazione, fanno anche sapere che il Santo Padre oggi ha presieduto la messa all'interno del nosocomio, durante la quale ha anche "distribuito la comunione" e che domenica ci sarà l'Angelus, come aveva auspicato ieri il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Il pontefice è di "buon umore", ha infine sottolineato il portavoce Vaticano, Matteo Bruni. Il quale ha anche precisato che al momento la tempistica del decorso post operatorio resta di una settimana. Non si hanno novità rispetto al viaggio apostolico in programma a novembre in Sudamerica. Prevost non ha smesso di lavorare: ha nominato Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi di Madrid padre Fernando Murga Gómez, del Clero assegnandogli la Sede titolare di Tasbalta; e padre Andrés Martínez Esteban, del clero di Madrid, finora Vicario Generale dell’Ordinariato per i Cattolici Orientali in Spagna-Madrid, assegnandogli la Sede titolare di Temuniana. Lo fa sapere il Vaticano. Da ieri il Pontefice, dalla sua stanza al decimo piano del Gemelli riservata ai solventi , ha ripreso a lavorare. Ieri ha ricevuto mons. Paolo Rudelli, sostituito alla Ssgreteria di Stato.

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