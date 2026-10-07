Pallavolo, è morta l’ex Scandicci Stefania Corna: aveva 35 anni

(Adnkronos) – Il mondo della pallavolo piange Stefania Corna. L'ex palleggiatrice è morta all'età di 35 anni dopo una lunga lotta contro una malattia. A comunicarlo è stata la Savino Del Bene Volley, squadra in cui ha militato e che le ha dedicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare", ha scritto la squadra di Scandicci accompagnando il messaggio a un cuore nero. "La Savino Del Bene Volley piange la prematura scomparsa di Stefania Corna, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia di Scandicci, lasciando un ricordo che oggi torna ancora più forte. Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia", continua il post. "Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno condiviso con Stefania un pezzo di vita e di campo. Ciao Stefania, sarai sempre parte anche della nostra storia", conclude l'ex squadrea di Corna. Stefania Corna era un'ex pallavolista nata a Bergamo nel 1990. è cresciuta nel vivaio della Foppapedretti prima di far parte del Club Italia. Con la Nazionale azzurra juniores ha conquistato l'Europeo nel 2006 e nel 2008, esordendo anche con quella maggiore nel 2011. Nel corso della sua carriera ha giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia, Scandicci e Cutrofiano prima di ritirarsi nel 2017.

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