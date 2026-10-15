Pakistan, crolla il tetto di una scuola a Peshawar: 28 morti e 30 feriti

(Adnkronos) – Ventisette alunni e un insegnante sono morti a seguito del crollo del tetto di una scuola nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo ha riferito l'ospedale Lady Reading di Peshawar, aggiungendo che oltre 30 persone sono rimaste ferite, sei delle quali versano in condizioni critiche.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)