Salute

Pakistan, crolla il tetto di una scuola a Peshawar: 28 morti e 30 feriti

AdnKronos

Pakistan, crolla il tetto di una scuola a Peshawar: 28 morti e 30 feriti

Gio, 15/10/2026 - 09:52

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(Adnkronos) – Ventisette alunni e un insegnante sono morti a seguito del crollo del tetto di una scuola nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo ha riferito l'ospedale Lady Reading di Peshawar, aggiungendo che oltre 30 persone sono rimaste ferite, sei delle quali versano in condizioni critiche. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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