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OpenAi, trovato dispositivo di registrazione in sala riunioni: arrestato dipendente

AdnKronos

OpenAi, trovato dispositivo di registrazione in sala riunioni: arrestato dipendente

Mer, 14/10/2026 - 11:19

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(Adnkronos) –
OpenAi, l'azienda creatrice di ChatGpt, ha annunciato l'arresto di un dipendente, precedentemente segnalato all'Fbi, accusato di aver nascosto un "sofisticato dispositivo di registrazione" in una sala riunioni e di aver pianificato l'installazione di altri apparecchi in aree sensibili.    Secondo l'azienda, il dispositivo, progettato per eludere i controlli e dotato di un sistema di crittografia complesso, è stato scoperto il 30 settembre dal team di sorveglianza interno. Il dipendente è stato identificato e licenziato il 9 ottobre scorso, giorno del suo arresto. "Al momento non vi è alcuna indicazione che questa persona abbia avuto accesso ai pesi dei modelli, al codice sorgente o ai dati dei clienti", ha dichiarato un portavoce. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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