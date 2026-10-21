Onu: “La Terra si riscalderà di 2,6°C entro la fine del secolo, emissioni sono a livelli record”

(Adnkronos) – Le emissioni globali di gas serra sono rimaste a livelli record nel 2025 e la Terra si riscalderà di 2,6°C entro la fine del secolo, anche se i governi rispetteranno i loro ultimi impegni sul clima secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi. "Le emissioni restano a livelli record. E i piani climatici nazionali e le politiche attuali sono pericolosamente insufficienti, indicando un riscaldamento compreso tra 2,6°C e 2,8°C", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione della presentazione del rapporto annuale sul divario delle emissioni. Il mondo deve ridurre le emissioni di carbonio di quasi un quinto nei prossimi quattro anni e di quasi la metà entro un decennio, per evitare di superare gli obiettivi climatici con un margine disastroso. Sebbene la "finestra di opportunità" per contenere l'aumento delle temperature a 1,5°C, in linea con le raccomandazioni scientifiche, sia ormai chiusa, è ancora possibile limitare il superamento di tale obiettivo, secondo quanto emerge dal rapporto sul 'divario delle emissioni' del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), che, tra obiettivi climatici e politiche ha rilevato che i paesi non riescono a tradurre i loro obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni in azioni a breve termine. Le emissioni globali di carbonio sembrano essersi stabilizzate: i livelli di emissione nel 2025 sono risultati sostanzialmente simili a quelli dell'anno precedente. Tuttavia, gli analisti dell'Unep si sono mostrati cauti nel definirlo un picco, date le grandi incertezze geopolitiche e la crescente dipendenza dai combustibili fossili, nonostante la forte crescita delle energie rinnovabili. Ridurre le emissioni di gas serra del 18% entro il 2030 e del 45% entro il 2045 offrirebbe buone probabilità di limitare l'aumento delle temperature a 1,7°C rispetto ai livelli preindustriali. Ciò consentirebbe comunque che eventi come le ondate di calore record degli ultimi mesi diventino frequenti e comuni, ma potrebbe contribuire a impedire che peggiorino drasticamente. I governi sono stati avvertiti per anni che il tempo stava per scadere, ha affermato Inger Andersen, direttrice esecutiva dell'Unep. "Dicevamo che c'era ancora un'opportunità se avessimo fatto questo sforzo erculeo per rimanere entro il limite di 1,5°C", ha detto. "Ora è chiaro che lo sforzo erculeo non è stato fatto. Abbiamo temporeggiato e ora diciamo che questa finestra di opportunità si è chiusa". Ciononostante, ha esortato i paesi a mantenere l'obiettivo di 1,5°C, fulcro dell'accordo di Parigi sul clima. "Possiamo fare in modo che il superamento di tale obiettivo sia il più breve e rapido possibile. Non è il momento di gettare la spugna e arrendersi. Si tratta di trovare la strada per tornare indietro, il più breve e rapido possibile".

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