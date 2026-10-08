Oftalmologia, Selvaggio: “Dalla ricerca italiana al mercato globale, NTC in 90 Paesi”

(Adnkronos) – Nella serata celebrativa per i 10 anni di NTC, Marcello Selvaggio, Global Head Business Franchise Ophthalmology dell'azienda, racconta uno dei principali risultati raggiunti nel campo dell'innovazione oftalmologica. "Si tratta di una combinazione terapeutica sviluppata in Italia per contrastare l'infiammazione nei pazienti sottoposti all' intervento di cataratta. Abbiamo cominciato a portare in giro per il mondo questo prodotto che oggi è diffuso in 90 Paesi. Questo è un grande successo del nostro Paese".

"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/20261008_Selvaggio_Marcello_video-hd.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)