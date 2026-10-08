NTC compie 10 anni, Carbucicchio: “Crescita, innovazione e persone al centro”

(Adnkronos) – L'azienda farmaceutica italiana celebra il decimo anno di attività e guarda alle nuove sfide dell'oftalmologia. Il CEO Riccardo Carbucicchio ripercorre il percorso che ha portato NTC a essere presente in oltre 100 Paesi attraverso una rete di più di 300 distributori e partner. Una crescita costruita sulle persone, sulla collaborazione con la classe medica e sulla capacità di innovare per rispondere ai bisogni clinici ancora insoddisfatti. "L'obiettivo dei prossimi dieci anni è continuare a crescere nei campi in cui siamo impegnati", sottolinea Carbucicchio, indicando nella ricerca, nell'innovazione e nel confronto con la comunità medica le direttrici per sviluppare nuove soluzioni capaci di migliorare la vita dei pazienti.

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