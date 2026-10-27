Nasce all’Ars un nuovo gruppo parlamentare con Noi Moderati, Dc e Udc

PALERMO (ITALPRESS) – Nasce un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana che riunisce esponenti provenienti da Noi Moderati, Democrazia Cristiana e UDC. Aderiscono al nuovo gruppo i deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare vita a un percorso comune nell’area moderata e popolare, rafforzandone la rappresentanza all’interno del Parlamento siciliano. Il nome del gruppo e i dettagli dell’iniziativa politica saranno illustrati agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa che si terra nei primi giorni di novembre a Palazzo dei Normanni”, scrivono in una nota congiunta Carmelo Pace della Dc, Massimo Dell’Utri di Noi Moderati, Decio Terrana dell’Udc, ed i deputati che faranno parte del nuovo gruppo parlamentare.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).