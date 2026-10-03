Mussomeli, protestano studenti “Hodierna”. Cartelloni contro il caro carburante

MUSSOMELI – Nella mattinata di ieri alunni dell’Istituto “Hodierna” hanno fatto sentire la loro voce di protesta in merito al caro carburante che sta destando non poche preoccupazioni. Lo hanno fatto con dei cartelloni che hanno approntato, visibili all’ingresso della scuola: “Abbiamo deciso, tutti insieme, di aderire con una manifestazione allo sciopero nazionale perché, prima di essere studenti, siamo cittadini, siamo parte di una famiglia e di una comunità. Anche noi ci rendiamo conto di quanto in questi tempi il caro prezzo della vita sia aumentato e che non é piú sostenibile questo prezzo per una vita dignitosa. In particolare volevamo soffermarci sul continuo aumento dei prezzi del carburante, un argomento che ci tocca molto, in quanto, ogni giorno centinaia di alunni residenti nei vari paesi limitrofi a Mussomeli sono costretti a viaggiare per il loro diritto all’istruzione, perciò, quanto meno, dovrebbero avere un modo per arrivare a scuola senza dover fare i conti con un prezzo del carburante troppo alto. Studiare costa e spostarsi pure”.