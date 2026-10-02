Ponte Stretto, il governo accelera, Salvini e Giorgetti fanno il punto sui lavori. Riunione operativa al Mit con Morelli e Ciucci. “Nessuno slittamento”

Prosegue l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolta una riunione operativa di “aggiornamento” sullo sviluppo del progetto. Al tavolo hanno preso parte il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, e l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Il tavolo di lavoro ha riguardato “l’ampia documentazione tecnico-economica e amministrativa” del progetto definitivo e i risultati delle interlocuzioni “costanti e positive” avute in questi mesi con la Commissione Europea, ha fatto sapere il dicastero di Porta Pia.

“La riunione al ministero è stata molto importante per definire i prossimi passi”, ha detto Ciucci. “Abbiamo analizzato la documentazione in vista dell’esame del Cipess, che non era all’ordine del giorno del 6 ottobre, ma previsto successivamente. Quindi non c’è alcuno slittamento”, ha spiegato l’a.d della Stretto di Messina. Il Cipess, (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) deve mettere a punto una nuova delibera che poi sarà trasmessa alla Corte dei Conti per le verifiche. Quella precedente era stata bocciata dai magistrati contabili l’anno scorso. Nei giorni scorsi Salvini ha sottolineato che l’iter del Ponte sullo Stretto “è in fase molto avanzata” e che l’obiettivo è far partire i cantieri quest’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del ponte prevede 7,5 anni, con il 2034 come primo anno di esercizio. E’ previsto che abbia una campata sospesa centrale lunga 3.300 metri e una lunghezza complessiva di 3.666 metri.

La larghezza dell’impalcato è di 60,4 metri che si compone di tre corsie stradali per senso di marcia e due corsie di servizio. Previsti anche due binari ferroviari. Il ponte è stato progettato per avere una vita utile di 200 anni. Per quanto riguarda l’ipotesi avanzata da alcuni media su altre uscite dalla Stretto di Messina, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi del direttore tecnico Valerio Mele passato all’Anas, Ciucci ha voluto far chiarezza. “Ribadisco che è priva di fondamento l’affermazione che alcuni dipendenti stiano per lasciare la Stretto di Messina“, ha detto, sottolineando: “Siamo un’azienda coesa e determinata verso l’obiettivo che ci è stato affidato dal Parlamento e dal Governo di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina“.