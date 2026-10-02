Vannacci: “Se le togli il fascismo, la sinistra non ha più motivo di esistere”

“Se togli il fascismo alla sinistra non ha più motivazioni di essere, ecco perché ancora oggi si parla di fascismo e antifascismo- E abbiamo l’Anpi, che prende fondi per portare avanti la proprie attività e fa anche politica. La sinistra a questo non rinuncerà mai perché per anni ha campato su questo. Ma è ora di pensare al futuro. Noi guardiamo al passato per le nostre radici ma il nostro sguardo è al futuro”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci intervenendo ad un incontro a Marina di Pietrasanta (Lucca).