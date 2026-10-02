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Serradifalco. La Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” aperta dal lunedì al venerdì

Redazione 1

Serradifalco. La Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” aperta dal lunedì al venerdì

Ven, 02/10/2026 - 15:07

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SERRADIFALCO. Una buona notizia per gli amanti della cultura e delle buone letture. La biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì con nuovi orari e una presenza quotidiana.

A dare il benvenuto ai visitatori saranno i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile: Gioele, Giorgia, Maria Chiara, Noemi, Sofia e Syria. Per leggere, studiare, cercare un libro, scoprire qualcosa di nuovo o semplicemente vivere la biblioteca. La biblioteca torna a essere aperta ogni giorno in via Padre Ingrao, sotto il teatro Antonio De Curtis.

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