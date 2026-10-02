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Licata, operata a femore a 100 anni, dopo 48 ore inizia gia’ a camminare

Redazione

Licata, operata a femore a 100 anni, dopo 48 ore inizia gia’ a camminare

Ven, 02/10/2026 - 16:12

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A 100 anni si frattura il collo del femore dopo una caduta, viene operata e appena 48 ore dopo il ricovero comincia gia’ la riabilitazione e la rieducazione alla deambulazione assistita. E’ accaduto all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. La donna, che aveva festeggiato il secolo di vita lo scorso 18 agosto, e’ stata sottoposta a un intervento dall’e’quipe di Ortopedia e traumatologia diretta da Alberto Rapisarda.

Per trattare la frattura e’ stato utilizzato un chiodo endomidollare con una tecnica mininvasiva, scelta per ridurre lo stress chirurgico. Il percorso ha coinvolto ortopedici, anestesisti, cardiologi e riabilitatori insieme al personale della sala operatoria e del reparto. “L’eta’ non rappresenta di per se’ un limite a questo genere di chirurgia: ogni situazione deve essere valutata singolarmente tenendo conto soprattutto delle eventuali comorbidita’”, spiegano dall’unita’ operativa. Dopo cinque giorni di ricovero la centenaria e’ stata dimessa in buone condizioni generali e proseguira’ la riabilitazione a domicilio

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