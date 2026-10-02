Caltanissetta. Tumore al seno, ottobre mese della prevenzione: ecografia mammaria gratuita per le donne dai 40 ai 44 anni con “Progetto Luna”

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno e sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. L’associazione “Progetto Luna” di Caltanissetta ha scelto di esserci: offre alle donne dai 40 ai 44 anni un’ecografia mammaria gratuita, per favorire la conoscenza e la cura del proprio seno.

“A 40 anni comincia un nuovo capitolo di attenzione verso la salute del proprio seno – scrive l’associazione sui canali social -. Conoscersi, controllarsi e non rimandare significa fare prevenzione. Per le donne tra i 40 e i 44 anni, l’accesso alle prestazioni può non essere gratuito attraverso il percorso sanitario pubblico, anche quando è indicata una prima valutazione. La prevenzione è fondamentale e deve essere accessibile a tutte.”

I volontari dell’associazione “Progetto Luna” saranno presenti dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30 alla sede dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta (piano terra, accanto al CUP). Per le prenotazioni: 0934 559686 – 328 8156903