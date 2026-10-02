Salute

Serradifalco. I volontari dello sportello permanente chiamano gli utenti per prenotare screening mammografico

Redazione 1

Serradifalco. I volontari dello sportello permanente chiamano gli utenti per prenotare screening mammografico

Ven, 02/10/2026 - 15:12

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SERRADIFALCO. I volontari dello Sportello Permanente degli Screening Oncologici di Serradifalco stanno effettuando le chiamate alle donne aventi diritto alla mammografia, in vista della presenza dell’Unità Mobile in Via delle Arti il 22, 23 e 24 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Pertanto, se si riceve una chiamata dal 377 384 9216 bisogna rispondere in quanto si tratta della chiamata per prenotare lo screening mammografico. Non va pertanto ignorata. La prevenzione inizia da una risposta.

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