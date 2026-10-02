Serradifalco. Il vice sindaco Basilio Martino: “Ora basta! La raccolta differenziata non è più un’opzione”

SERRADIFALCO. E’ un appello forte, quello lanciato dal vice sindaco Basilio Martino riguardo al problema legato all’inciviltà dettata da vandali che, abbandonando rifiuti, oltre a rovinare le strade, determinano ormai un’autentica emergenza. Di certo, far finta di niente non è più un’opzione”.

Il vice sindaco ha sottolineato: “Chi lancia la spazzatura a caso, chi usa i sacchi neri vietati e chi si rifiuta di separare i rifiuti sta dimostrando una cosa sola: la totale mancanza di rispetto verso se stesso, verso i propri vicini e verso l’intera comunità. Non è giusto che l’impegno di centinaia di famiglie virtuose venga vanificato dalla pigrizia (per non dire altro) di qualcheduno. Mantenere pulito il nostro paese non è una cortesia che fate al Comune, è un dovere di tutti. E la pazienza è finita”.

Il vice sindaco ha annunciato che dal prossimo venerdì scatteranno i controlli, gli operatori e gli agenti della Polizia Locale apriranno i sacchi e controlleranno i conferimenti. “Chiunque sgarra, paga. Nessuno sconto per nessuno. Basta sacchi errati o indifferenziato pieno di plastica e carta. Basta spazzatura fuori orario o nei giorni sbagliati. Basta inciviltà. Chi rispetta le regole non ha nulla da temere. Gli altri si preparino a pagare i verbali”.