Centrosinistra, clima rovente. Conte: “Dopo parole di Schlein non ci sono alternative a primarie”

– “Schlein ha ufficialmente confermato che per lei sono due le strade: o la candidata a premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative alla strada delle primarie. Perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a margine di un evento a Frosinone.