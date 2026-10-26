 Il Calcio ad Acquaviva fra entusiasmo e coinvolgimento

ACQUAVIVA PLATANI -Ritorna ad Acquaviva il calcio, con passione, giovani e territorio, un progetto che mira a coinvolgere l’intera comunità del piccolo centro nisseno, la squadra parteciperà al campionato di terza categoria grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale guidate dal Sindaco Salvatore Caruso. Quest’anno la dirigenza capitanata dal presidente salvatore Culora vuole portare avanti un progetto, coniugando sport e territorio. È nato il team della comunicazione, e dell’accoglienza per il pubblico, dove i giovani diventano protagonisti del territorio, che sarà gestito da ragazzi under 17, tra cui Paolo e Gaia Profita, Davide Taibi, Salvatore Vaccaro, Vincenzo Marchione, Marta Scannella, Calogero Iacoeturo, e i fratelli Axele e David Mancuso, e tanti altri ragazzi che si stanno mettendo a disposizione. Dopo tanti anni, ritorna la scuola calcio affidata a mister Lillo Montalbano che annovera già circa trenta ragazzi che parteciperanno sia al campionato FIGC calcio a 5 under 16, sia a tornei amatoriali per i più piccoli con Aics. Attraverso il bando della democrazia partecipata verrà presentata una proposta progettuale mirata ad aprire un CAG (centro aggregazione giovanile) e anche per i giovani della terza età, si realizzerà uno spazio in cui tutta la comunità si possa ritrovare per attività sportive ricreative e musicali, con giornate tematiche e di sensibilizzazione. Il gotha rosso blu ha voluto fortemente, istaurare un legame solido con gli emigrati infatti ogni domenica attraverso i canali social, su Instagram (ASD Acquaviva) e Facebook (TV Acquaviva) verrà trasmessa la diretta dell’incontro, e sono state istituite delle nomine per i residenti acquavivesi all’estero, come soci benemeriti. Già nel primo incontro casalingo l’imprenditore JO Ricotta è stato nominato ambasciatore nel mondo per lo sport. Sentito in merito ha riferito di essere orgoglioso e contento della grande partecipazione di giovani; a breve anche un altro socio benemerito residente in Inghilterra Giovanni Puntrello entrerà a far parte della famiglia calcistica acquavivese. La prima squadra ha già infiammato il pubblico presente domenica con una prestazione superlativa contro la compagine di Riesi vincendo la prima gara, mentre giovedì 29 ottobre, presso Agriturismo Monticelli verrà presentata la rosa completa, gli sponsor, e l’abbigliamento sportivo. Parole di elogio arrivano dal dirigente Giuseppe Profita, che esalta i punti cardini della società, la lealtà sportiva, il far play, il rispetto verso l’arbitro e gli amici avversari, coinvolgendo un’intera comunità in cammino.