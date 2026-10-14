Municipio I Roma, al via riqualificazione area giochi di viale degli Ammiragli

(Adnkronos) – Prendono il via i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’area giochi del parco lineare di viale degli Ammiragli, nel quartiere Trionfale. L’intervento prevede una riorganizzazione degli spazi e il rinnovo delle attrezzature, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area verde. L’area giochi sarà ampliata sia a nord sia a sud. Le attrezzature esistenti saranno restaurate e ricollocate in condizioni di maggiore sicurezza, mentre un nuovo gioco per arrampicarsi e scivolare offrirà ai bambini ulteriori occasioni di movimento e divertimento. Il progetto comprende anche il rifacimento delle superfici: i percorsi saranno realizzati con lastre colorate drenanti, che permetteranno all’acqua piovana di filtrare nel terreno, mentre sotto le attrezzature ludiche sarà posata una pavimentazione antitrauma in gomma colorata. A completare l’intervento, percorsi dipinti a terra per il gioco libero e nuove sedute per genitori e accompagnatori. "Una promessa che abbiamo preso e mantenuto con tutti i cittadini che ogni giorno frequentano il giardino di viale degli Ammiragli. Una volta terminati i lavori di riqualificazione, i bambini e le bambine potranno giocare con maggiore libertà e sicurezza nell’area. Un altro pezzo che si aggiunge alla valorizzazione delle aree verdi del Municipio che abbiamo intrapreso in questa consiliatura", dichiara Stefano Marin, assessore all’Ambiente del Municipio I. La riqualificazione contribuirà a valorizzare il parco lineare come luogo di gioco e incontro per il quartiere, offrendo alle famiglie spazi più ampi e attrezzati.

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