‘Mondo da scoprire’ al via campagna ‘Artigiano in Fiera’

(Adnkronos) – Esplorare il mondo attraverso le mani, le storie e i saperi di chi lo abita. È questo l’invito di "Mondo da scoprire", il concept creativo scelto da Artigiano in Fiera per raccontare l'edizione 2026 del più importante evento al mondo dedicato agli artigiani, in programma a Fieramilano Rho dal 5 al 13 dicembre 2026 dalle 10 alle 22. Artigiano in Fiera rinnova il proprio impegno nel valorizzare le nuove generazioni, dando spazio ai giovani e favorendo il dialogo tra tradizione artigiana e creatività contemporanea. A esprimere questa visione è la nuova campagna di comunicazione che accompagnerà il pubblico verso l’appuntamento di dicembre attraverso una presenza articolata su digital, social, stampa, radio, tv e affissioni. Nata dalla collaborazione con Ied – Istituto Europeo di Design, la campagna prende vita dalla creatività “Mondo da scoprire” vincitrice del contest rivolto agli studenti di Ied Milano e firmata da Aurora Ferrario, giovane graphic designer classe 2004, originaria di Tradate (Va) e residente a Vanzaghello nel Milanese. Il visual interpreta Artigiano in Fiera come un viaggio alla scoperta del saper fare globale: il pianeta diventa un grande laboratorio in cui culture lontane, tradizioni, mestieri e generazioni diverse si incontrano. Un nastro che si dipana lungo il globo accompagna idealmente il visitatore, diventando il filo conduttore di un percorso di scoperta, incontro e storie. Attraverso il linguaggio dell’illustrazione contemporanea, viene raccontato anche il dialogo tra generazioni e la trasmissione del sapere artigiano: l’esperienza incontra lo sguardo dei più giovani, chiamati a raccoglierne l’eredità, custodirne il valore e allo stesso tempo reinterpretarlo con idee, sensibilità e linguaggi nuovi. 'Mondo da scoprire' rappresenta l'espressione creativa di una visione: quella di un artigianato che guarda al futuro senza perdere le proprie radici, valorizzando il patrimonio di competenze costruito nel tempo e investendo sulle nuove generazioni. Una scelta che rafforza il percorso intrapreso dalla manifestazione e il ruolo di Ied come partner nella costruzione di occasioni concrete di visibilità, sperimentazione e crescita per i giovani' ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. spa. Online sui canali social della manifestazione, la campagna 2026 sarà sostenuta fino al termine dell’evento da una pianificazione media integrata curata da Next Media part of Be Closer, pensata per raggiungere il pubblico attraverso i principali mezzi di comunicazione e nei luoghi della vita quotidiana. La campagna sarà presente su canali digitali, quotidiani e periodici, radio, TV e pubblicità esterna, con una particolare attenzione ai territori storicamente più vicini alla manifestazione. Accanto a Milano e alla sua area metropolitana, la pianificazione coinvolgerà tutte le province lombarde estendendosi anche a Torino e al Canton Ticino. Una presenza significativa interesserà inoltre i principali luoghi e percorsi della mobilità urbana ed extraurbana: strade, stazioni ferroviarie, metropolitane e mezzi di trasporto pubblico accompagneranno la comunicazione di Artigiano in Fiera, rafforzandone la visibilità sul territorio e la capacità di raggiungere il pubblico durante gli spostamenti quotidiani.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)