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Mondiali, Italia argento nell’inseguimento a squadra: azzurri battuti dalla Danimarca

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Mondiali, Italia argento nell’inseguimento a squadra: azzurri battuti dalla Danimarca

Gio, 15/10/2026 - 13:10

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(Adnkronos) – L'Italia vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre ai campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, in Cina. Gli azzurri si arrendono in finale alla Danimarca, che si conferma campione del mondo. Una gara in rincorsa per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Alessio Magagnotti e Francesco Lamon in ritardo fin dal primo giro e mai in grado di impensierire Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen che chiudono in 3'40''865 contro il 3'45''596. Per l'Italia è la prima medaglia in questa rassegna iridata.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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