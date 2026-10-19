Mixology e Zucche in Festa a Sicilia Outlet Village, appuntamento domenica 25 ottobre

Spaventosa, buffa, sorridente, misteriosa, piena di decorazioni originali. Una maschera di Halloween sarà il dettaglio unico e perfetto da creare e indossare domenica 25 ottobre a Sicilia Outlet Village , grazie a un laboratorio occasionalmente pensato per i bambini. Ogni partecipante potrà trasformarsi in artista e realizzare la propria, dando libero sfogo all’immaginazione. Le attività a tema si svolgeranno la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. La maschera da personalizzare darà ai piccoli un’ampia varietà di scelta di materiali, dai pennarelli colorati agli stencil, tante piccole tecniche da combinare con fantasia. Ci vorrà creatività per inventare le maschere con espressioni terrificanti, per disegnare occhi stravaganti, sorrisi sdentati, sopracciglia buffe e decorazioni da brivido ispirate al mondo delle paure.

Nella giornata “Zucche in Festa” dedicata a Halloween, proprio le zucche realistiche saranno protagoniste di un laboratorio a Sicilia Outlet Village: con la guida di esperti animatori potranno essere decorate e trasformate in opere dall’anima elegante e terrificante. Tra le pennellate stregate non mancheranno dolcetti e scherzetti, per tutti i bambini saranno preparati dei candy gift, il goloso bottinoomaggio sarà un piccolo tesoro zuccherato da portare con sé tra le vie dello shopping.

Domenica 25 ottobre inoltre ci sarà spazio per la musica, i cocktail d’autore e un pizzico di magia: l’aperitivo si tinge dei colori di Halloween a partire dalle ore 16.00, ogni visitatore riceverà un ticket drink omaggio, un invito a concedersi una pausa dallo shopping per lasciarsi sorprendere – tra i 170 negozi di brand nazionali e internazionali – da un’esperienza di mixology esclusiva a cura di Simone Molè, Miglior Bartender d’Italia 2021 e vincitore della finale nazionale Diageo Reserve World Class. Per l’occasione Molè firmerà due proposte pensate per interpretare l’atmosfera dell’aperitivo, l’intramontabile Aperol Spritz e il Village Pumpkin Mule, un cocktail inedito creato in esclusiva per Sicilia Outlet Village.

Al gioco per i più piccoli si affiancheranno così momenti di svago e grandi occasioni per tutti con la Mid Season Sale, che avrà inizio già il 23 ottobre fino al 1 novembre, con sconti sui brand aderenti fino al 50%. È tempo di fare un cambio stagione e le tendenze autunnali spingono la moda tra i colori avvolgenti: marrone cioccolato, viola prugna, blu notte, grigio ardesia, morbido crema, caldo arancione. Dal trench al blazer, cambiano le sfumature del guardaroba. I contrasti sorprendenti, i cappotti dalle linee importanti, gli accessori di carattere danno nuova personalità ai look quotidiani.