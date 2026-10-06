Mirabilandia, la didattica esce dall’aula: progetti educativi con 20 percorsi per studenti di scuole primarie e secondarie

(Adnkronos) – E se un roller coaster diventasse un laboratorio di fisica? Se una giornata al parco potesse trasformarsi in un’occasione per mettere alla prova formule, misurazioni e capacità di osservazione? È questa l’idea alla base di 'Mirabilandia, un’aula senza pareti!' , la proposta didattica che accompagna da oltre vent’anni gli studenti alla scoperta delle discipline scientifiche attraverso l’esperienza diretta. Un approccio che negli anni ha coinvolto oltre 600.000 studenti, facendo di questo progetto un’esperienza consolidata di didattica esperienziale. Anche per il 2027 Mirabilandia propone alle scuole un articolato programma di attività rivolto agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado: oltre 20 percorsi formativi che coinvolgono più di 11 attrazioni, uno show, un’area tematica e la componente naturalistica del Parco, con il supporto di tutor specializzati e appositamente formati.

L’obiettivo è trasformare ciò che normalmente si osserva da visitatori in un’opportunità concreta di apprendimento. Matematica, fisica, chimica, scienze e tecnologia vengono così affrontate attraverso attività pratiche, osservazioni, misurazioni, giochi di logica e sperimentazioni sul campo. Per i più piccoli, il programma propone cacce matematiche, attività di logica, misurazioni e percorsi a tappe, pensati per consolidare le competenze attraverso il gioco e la collaborazione. Per gli studenti più grandi, invece, le attrazioni diventano veri e propri casi di studio di matematica e fisica: velocità, accelerazione, dinamica del moto e forze possono essere osservate e analizzate direttamente sulle grandi attrazioni adrenaliniche del Parco, tra cui i roller coaster Katun e iSpeed.

L’esperienza didattica comprende inoltre percorsi ormai consolidati come Stunt Show Physics, che porta gli studenti ad analizzare dal vivo le evoluzioni delle auto utilizzate nello stunt show, e Science Smart Contest, la caccia al tesoro tecnologica che combina competenze scientifiche e digitali attraverso l’utilizzo di iBeacon e iPad. Con i suoi progetti per le scuole, Mirabilandia propone un modo diverso di vivere il Parco: non soltanto come luogo di divertimento, ma come ambiente di apprendimento nel quale teoria e pratica si incontrano. Le attrazioni, gli show e gli spazi del Parco diventano così strumenti per osservare fenomeni, raccogliere dati, formulare ipotesi e mettere in pratica conoscenze acquisite sui banchi di scuola, in un contesto coinvolgente e immediato. I progetti didattici saranno presentati domenica 11 ottobre dalle 10.30 presso il Coca-Cola Theatre di Mirabilandia. L’incontro è aperto e gratuito per i docenti di ogni ordine e grado previa registrazione.

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