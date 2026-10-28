Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore

(Adnkronos) – L'amministratore dei canali social del 'Movimento 17 ottobre' Youssef Siher è uscito dal carcere di San Vittore, dove erano assiepati numerosi giornalisti e una ventina di sostenitori e amici. Il ricercatore trentenne era stato fermato dalla polizia per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La gip del tribunale di Milano, Tiziana Landoni, non ha convalidato il fermo.

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