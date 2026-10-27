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Milano: Siher si avvale della facoltà di non rispondere, gip si riserva su convalida Milano

Redazione

Milano: Siher si avvale della facoltà di non rispondere, gip si riserva su convalida Milano

Mar, 27/10/2026 - 16:34

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 Si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo, presso il carcere di San Vittore a Milano,
Youssef Siher, il 30enne fermato con le accuse di istigazione per delinquere aggravata dalla finalita’ del terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche.

Il gip Tiziana Landoni si e’ riservata di decidere sulla richiesta di convalida del carcere depositata dalla pm Francesca Crupi e dal procuratore capo Marcello Viola. L’uomo e’ ritenuto l’amministratore della pagina Instagram ‘Movimento 17 ottobre’ e della chat Telegram creati dopo il fine settimana di devastazioni a Milano.

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