Milano: Siher si avvale della facoltà di non rispondere, gip si riserva su convalida Milano

Si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo, presso il carcere di San Vittore a Milano,
Youssef Siher, il 30enne fermato con le accuse di istigazione per delinquere aggravata dalla finalita’ del terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche.
Il gip Tiziana Landoni si e’ riservata di decidere sulla richiesta di convalida del carcere depositata dalla pm Francesca Crupi e dal procuratore capo Marcello Viola. L’uomo e’ ritenuto l’amministratore della pagina Instagram ‘Movimento 17 ottobre’ e della chat Telegram creati dopo il fine settimana di devastazioni a Milano.