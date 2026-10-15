Meteo, anticiclone sull’Italia: sole e clima mite, ma nel weekend tornano le piogge

(Adnkronos) – Previsioni meteo Italia, sole e temperature sopra la media nei prossimi giorni, ma nel weekend è atteso un possibile peggioramento. L’anticiclone continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulla Penisola, con valori termici particolarmente elevati in quota. Da venerdì sono attese locali nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, mentre tra sabato e domenica una circolazione depressionaria potrebbe favorire il ritorno delle precipitazioni, soprattutto al Nord-Ovest e su alcune aree del Sud. L’attuale scenario meteorologico sull’Europa sud-occidentale è dominato da un vasto campo di alta pressione, alimentato in quota da masse d’aria di origine subtropicale-marittima. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. L'aspetto più rilevante riguarderà le anomalie termiche in quota: lo zero termico si spingerà oltre la soglia dei 4.000 metri, con temperature massime prossime ai 18-20°C anche intorno ai 1500 metri di altitudine. Il tempo si manterrà stabile su tutta la Penisola, con una residua ventilazione tesa al Meridione in graduale attenuazione. Nel corso della giornata di venerdì si assisterà a un lieve cambiamento della circolazione nei bassi strati atmosferici, con l'ingresso di correnti più umide di origine orientale. Questa dinamica favorirà la formazione di locali nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana durante le ore notturne e al primo mattino, in fisiologico diradamento nelle ore centrali della giornata. Qualche locale addensamento nuvoloso interesserà anche i settori compresi tra la Calabria e la Sicilia. Per il fine settimana si prospetta un riassetto della circolazione meteorologica a larga scala. L'elevazione lungo i meridiani dell'anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Scandinava innescherà la discesa verso sud di una circolazione depressionaria di aria fredda in quota. Questo sistema tenderà a traslare lentamente dall'Europa centrale verso la Francia, seguendo una traiettoria da est verso ovest definita in meteorologia moto retrogrado. L'evoluzione di tale depressione è soggetta a un elevato margine di incertezza previsionale, caratteristica tipica di queste dinamiche, e risulterà parzialmente bloccata dalla presenza di due campi di alta pressione, posizionati rispettivamente sull'Atlantico e sui Balcani. Tale blocco barico potrebbe favorire l'avanzamento di una perturbazione verso il Nord-Ovest italiano, alimentata da un flusso di correnti umide meridionali. A partire dalla serata di sabato potrebbero registrarsi le prime precipitazioni sul settore alpino piemontese. Nel corso di domenica si assisterebbe all'intensificazione dei fenomeni sulle regioni nord-occidentali; contestualmente, l'attivazione di una ventilazione di Scirocco potrebbe determinare precipitazioni anche su Sardegna e Sicilia, in successiva estensione alle aree ioniche della Calabria, al Messinese e al Reggino tirrenico. L'esatta stima degli accumuli pluviometrici non è al momento quantificabile con precisione proprio a causa dell'elevata incertezza della traiettoria del minimo depressionario.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 15 – Al Nord: tempo stabile e ampiamente soleggiato. Al Centro: cieli sereni su tutti i settori. Al Sud e sulle Isole: prevalenza di sole, residua ventilazione settentrionale tesa in progressiva attenuazione.

Venerdì 16 – Al Nord: locali nebbie e nubi basse in Val Padana al mattino; soleggiato altrove. Al Centro: tempo soleggiato. Al Sud e sulle Isole: cieli in prevalenza sereni, salvo locali addensamenti tra Calabria e Sicilia.

Sabato 17 – Al Nord: nubi in progressivo aumento al Nord-Ovest con possibili precipitazioni serali sulle Alpi occidentali. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato, con prime velature e addensamenti tra Sicilia e Calabria.

Tendenza – domenica possibile instabilità al Nord-Ovest; rischio di precipitazioni anche in Sardegna, Sicilia e Calabria. Evoluzione soggetta ad aggiornamenti.

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