Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno

(Adnkronos) – La premier arriva nelle Marche pochissime ore dopo l'approvazione della legge elettorale alla Camera per l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri tra applausi, selfie e strette di mano.
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(Adnkronos) – La premier arriva nelle Marche pochissime ore dopo l'approvazione della legge elettorale alla Camera per l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri tra applausi, selfie e strette di mano.