Mafia e appalti, Anm Caltanissetta: “Scarpinato delegittima i colleghi”

Attraverso una nota la Giunta Esecutiva Sezionale dell’ANM di Caltanissetta interviene in merito al filone di indagine mafia e appalti sulle stragi del 1992. Di seguito il testo integrale della nota.

Pur ritenendo la vicenda di rilievo non solo locale, alla luce degli ultimi sviluppi, la GES di Caltanissetta

non può che esprimere profonda preoccupazione di fronte al clima di crescente delegittimazione nei

confronti della Magistratura del Distretto, seguito al deposito del decreto di archiviazione redatto dal

G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, dott. Santi Bologna, in merito al filone di indagine “mafia e appalti”

sulle stragi del 1992.

In particolare, le espressioni utilizzate dal Senatore Roberto Scarpinato, quale componente della

Commissione Parlamentare Antimafia, in un recente video diffuso su piattaforme mediatiche,

trascendono l’esercizio legittimo del diritto di critica e di sostegno delle proprie ragioni, nella misura in

cui suggeriscono che parte della magistratura, giudicante e requirente, agisca consapevolmente come

strumento di un più ampio sistema di poteri finalizzato ad avallare tesi interessate nella ricostruzione delle

causali e delle dinamiche delle stragi del 1992 e, a questo scopo, metta a tacere, anche abusando di

strumenti processuali, chi si adopera per la ricerca della verità.

Tali accuse mettono in dubbio l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, poiché ne adombrano

l’eterodirezione e, in modo inaccettabile, descrivono le differenze di valutazione tra magistrati come

contrasti ideologici all’interno del Distretto.

Pertanto, la GES di Caltanissetta manifesta piena solidarietà e sostegno ai colleghi del Distretto divenuti

bersaglio di attacchi e strumentalizzazioni e auspica che il dibattito su vicende di interesse collettivo si

svolga senza alimentare sfiducia nei confronti dei magistrati, impegnati quotidianamente a svolgere il

proprio lavoro.” Giunta Esecutiva Sezionale dell’ANM di Caltanissetta

