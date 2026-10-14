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Luciano (Emapi): “Noi interlocutori Casse di previdenza per offrire servizi a professionisti”

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Luciano (Emapi): “Noi interlocutori Casse di previdenza per offrire servizi a professionisti”

Mer, 14/10/2026 - 15:34

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(Adnkronos) – "In un percorso sinergico dove tutte le casse di previdenza necessariamente devono essere coese per dare maggiori servizi ai liberi professionisti Emapi si pone come interlocutore delle casse di previdenza per sfruttare queste sinergie e dare quindi maggiori servizi ai liberi professionisti". Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Nunzio Luciano, presidente Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani), in occasione della terza edizione del Global Welfare Summit 2026.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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