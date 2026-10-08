L’11 ottobre Alimena, sulle Madonie, celebra il suo “oro con le spine” con la Sagra del Ficondindia e del Masticuttè

Domenica 11 ottobre, ad Alimena comune palermitano sulle Madonie tornerà la Sagra del Ficodindia e del Masticuttè, appuntamento che celebra l’oro con le spine che cresce copioso in questi luoghi, e dedicato al Masticuttè, l’antica caramella fatta con il succo di ficodindia, pazientemente essiccata al sole. La manifestazione è organizzata dall’associazione Pro Loco di Alimena, presieduta da Irene Ciappa, col patrocinio del Comune, la collaborazione delle associazioni e, soprattutto, la buona volontà dei cittadini che esprimono così il loro amore per il borgo madonita e per questo frutto così versatile e ricco di proprietà. Appuntamento alle ore 10:00 e fino a mezzanotte, con accesso libero, alla Villa Comunale all’ingresso del paese. Per informazioni 3285362552.

La Sagra del ficodindia e del Masticuttè di Alimena dà la possibilità, a coloro che amano sperimentare, di gustare originali pietanze a base del frutto simbolo della Sicilia. Il menù prevede: caponata con buccia di ficodindia, bruschetta con pesto fine di pale fresche, “Ficudìnia” formaggio semistagionato all’Opuntia; polpette di maiale e, come contorno, bucce croccanti fritte con farina di riso. Come dolce, il biscotto al ficodindia, accompagnato da rosolio al ficodindia. Ticket 12 euro compresi acqua e vino. Disponibile su richiesta il menù senza glutine. Utilizzo di stoviglie compostabili.

Alla Villa Comunale, alle 10:00, saranno aperti gli stand gastronomici, artistici e artigianali a tema, dalle candele agli accessori da cucina, dai bijoux che integrano fibra e fiori di ficodindia alle sculture in ceramica che celebrano la ricchezza cromatica mediterranea. Sarà possibile degustare specialità a base di ficodindia: granite, cocktail, arancine al ficodindia e salsiccia, biscotti, zeppoline e il masticuttè.

Alle 17:00 andrà in scena lo show cooking “Tradizione e innovazione nel segno del fico d’India”, a cura di Simone Scelfo, chef di cucina molecolare e dottore in Tecnologia alimentare. Evidenziando l’ecosostenibilità del ficodindia, edibile in tutte le sue parti grazie a preparazioni sia tradizionali e casalinghe, sia innovative e sofisticate. Saranno preparati: gazpacho di fichidindia con tartare di manzo; pasta fredda ai fichidindia, tonno scottato con salsa al ficodindia e tartare di pale.

L’intrattenimento musicale della VI Sagra del ficodindia e del Masticuttè di Alimena è affidato a Calismayo and Mary, con canti e balli popolari, che chiuderanno la serata con la contradanza. Alle 21:00, concerto dei 3.0 Acoustic, trio siciliano nato dall’unione di Nunzio Cirenga (voce), Francesco Mascellino (chitarra e cori) e Federico MK Li Puma (chitarra e cori). Il loro show è un viaggio tra i grandi classici e le hit del repertorio italiano, completamente riarrangiato in chiave acustica.

Il programma prevede, ancora, alle 11:00 e alle 15:00, una visita guidata al centro storico: “Tour delle Chiese: storia, opere e segreti”, a cura dei ragazzi di Sant’Angela – Oratorio Santa Maria Maddalena. Alle 10:30 avrà inizio “Attacchi d’Arte”, la III edizione dell’estemporanea di pittura, a tema “I fichi d’India sfidano l’Arcimboldo” con premi in denaro per i primi tre classificati. Anche una mostra dei piccoli capolavori realizzati dagli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Alimena, plesso dell’I. C. Castellana – Polizzi – Alimena, nell’ambito del concorso “Fai il fico”.

Alle 10:30 e alle 15:30, l’Associazione Filippo Valenza propone una lettura per bambini con laboratorio di disegno sull’albo Topiopì di Andrea Camilleri. Presente anche Libri d’Alta Quota – Patto per la lettura delle Madonie che racconterà le molteplici attività svolte per la promozione della lettura e in collaborazione con la Condotta Slow Food Madonie guiderà un laboratorio di scrittura creativa, ispirato all’albo “Cucinami una minestoria” di Manda Koren, alle ore 11:30 e alle 16:30. Alle 11:30, raduno Vespisti Madonie, con l’esposizione di vespe e moto d’epoca.