Jodar, polemiche a Shanghai: urla contro raccattapalle

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Rafa Jodar insulta un raccattapalle a Shanghai. Il giovane tennista spagnolo ha battuto l'olandese Van de Zandschulp negli ottavi di finale del Masters 1000 cinese, ma più che per il risultato si è fatto notare per un brutto gesto verso un giovane raccattapalle. Dopo un punto lungo, Jodar si è rivolto al raccattapalle urlando: "Sbrigati a darmi questo ca**o di asciugamano". Una frase choc che gli è costato un warning per comportamento antisportivo, contestato comunque dallo spagnolo che è andato a protestare dal giudice di sedia e ha scatenato diverse polemiche sul web. Nell'ultima edizione del Roland Garros, Jodar era stato protagonista di una presunta spinta ai danni di una raccattapalle che si trovava sulla sua traiettoria di corsa. Tra un set e l'altro infatti, durante gli ottavi di finale contro Michelsen, Jodar era corso negli spogliatoi, ma davanti a lui si era trovato una bambina. Le immagini hanno immortalato lo spagnolo che, arrivato davanti alla raccattapalle, avrebbe allungato il braccio – probabilmente con un gesto rivolto al suo 'angolo' – e avrebbe costretto la ball girl a farsi da parte. Una versione che era stata poi smentita dallo stesso Jodar in conferenza stampa: "No, non l'ho toccata, non potrei mai fare una cosa del genere".

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