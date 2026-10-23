Infrastrutture, Calzoni (Calzoni Spa): “Nel post Pnrr si consumerà meno suolo”

(Adnkronos) – “Le trasformazioni del settore sono tantissime. L’edilizia è un campo tradizionale: una delle sfide sarà riuscire ad implementare novità tecnologiche importanti. Io credo che le recenti innovazioni, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti ambientali, di sicurezza e di tecnologia, debbano essere affrontate con le migliori competenze che possiamo mettere a disposizione”. Così l'amministratore unico di Calzoni Spa, Giacomo Calzoni, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni. Calzoni ha inoltre rimarcato che la tendenza futura per le imprese che lavorano sia con gli enti pubblici sia con quelli privati è quella di “consumare meno suolo possibile”, aggiungendo come “gli investimenti verranno fatti sull’esistente: sarà quindi necessario acquisire e interpretare una serie di dati per valutare correttamente la pianificazione”. “Il Pnrr ha dato tante risorse. Così facendo ha però depauperato i progetti dai cassetti dell’amministrazione, pertanto oggi noi partiamo quasi da un punto zero della pianificazione. Dovranno essere destinate nuove risorse per far sì che ci sia una continuità e non si disperda il lavoro finora fatto perché le imprese si sono nel frattempo potenziate”, ha concluso Calzoni.

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