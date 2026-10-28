Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio

(Adnkronos) – Le imprese di trasporto che hanno diritto all'agevolazione per le maggiori spese sostenute con l'acquisto di gasolio possono utilizzare il codice tributo 7082 per compensare il credito di imposta attraverso il modello f24. La nuova identificazione fiscale è stata introdotta dal'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 40 del 26 ottobre 2026.
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(Adnkronos) – Le imprese di trasporto che hanno diritto all'agevolazione per le maggiori spese sostenute con l'acquisto di gasolio possono utilizzare il codice tributo 7082 per compensare il credito di imposta attraverso il modello f24. La nuova identificazione fiscale è stata introdotta dal'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 40 del 26 ottobre 2026.