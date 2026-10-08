Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni

(Adnkronos) – Nato alla vigilia di Natale del 1976 recupera e tramanda i metodi di lavorazione artigiana della carta tipica della tradizione fiorentina del XVII secolo, riportando alla luce un sapere custodito per secoli nelle botteghe.
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(Adnkronos) – Nato alla vigilia di Natale del 1976 recupera e tramanda i metodi di lavorazione artigiana della carta tipica della tradizione fiorentina del XVII secolo, riportando alla luce un sapere custodito per secoli nelle botteghe.