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Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni

AdnKronos

Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni

Gio, 08/10/2026 - 18:08

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(Adnkronos) – Nato alla vigilia di Natale del 1976 recupera e tramanda i metodi di lavorazione artigiana della carta tipica della tradizione fiorentina del XVII secolo, riportando alla luce un sapere custodito per secoli nelle botteghe. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/papiro_sottopancia_rossi_video-hd.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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