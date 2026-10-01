Caltanissetta. Miniera di Gessolungo: incontro interistituzionale per definire progetto per la bonifica

CALTANISSETTA. L’assessore all’Ambiente Salvatore Licata, in rappresentanza del sindaco Walter Tesauro ha convocato un tavolo tecnico per la definizione di un progetto di bonifica e messa in sicurezza della ex miniera di Gessolungo. All’incontro, che segue l’ordinanza del Sindaco n. 15 del 10/08/2026, hanno partecipato Carmelo Milazzo e Salvatore Collura in qualità di delegati del Parco Archeologico di Gela, l’assessore all’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana Francesco Colianni e il Dirigente dell’assessorato regionale Salvatore Pignatone.

“Il sito afferente l’ex miniera Gessolungo è ormai ridotto a una vera e propria discarica di rifiuti pericolosi – ha spiegato l’assessore Licata -. Il Sindaco Tesauro, pertanto, ad agosto aveva precettato il Parco Archeologico di Gela, nella qualità di gestore del sito, a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimettere in sicurezza gli stessi. L’incontro avvenuto in questi giorni è servito per delineare quale iter amministrativo avviare per giungere alla bonifica del sito e pianificare un sopralluogo per l’accertamento congiunto delle attuali condizioni del sito”.

Durante l’incontro il Parco Archeologico di Gela si è impegnato all’elaborazione di un progetto che indichi, oltre agli aspetti tecnici, anche una quantificazione analitica dei costi necessari per la bonifica e messa in sicurezza del luogo che, in quanto identificato come “Museo Regionale delle Miniere di Caltanissetta – Gessolungo”, rappresenta un elevato valore identitario non solo per la città di Caltanissetta ma per l’intera Regione Siciliana. Tale piano verrà poi presentato all’Assessorato regionale Energia che procederà alla sua valutazione per l’eventuale finanziamento.