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Mussomeli, Incontro nella Sala “Livatino” biblioteca comunale: ”Spunti di riflessioni sulla violenza di genere”

Carmelo Barba

Mussomeli, Incontro nella Sala “Livatino” biblioteca comunale: ”Spunti di riflessioni sulla violenza di genere”

Gio, 01/10/2026 - 22:00

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MUSSOMELI -La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Mussomeli ha scelto di esserci, ancora una volta, con la propria presenza e il proprio impegno, perché la lotta alla violenza contro le donne non può essere soltanto una ricorrenza, ma deve diventare attenzione quotidiana, cultura, prevenzione e responsabilità collettiva. Da sempre la FIDAPA promuove la dignità, i diritti, la libertà e l’uguaglianza delle donne, impegnandosi a sensibilizzare la comunità e a creare occasioni di confronto su temi che riguardano il presente e il futuro della nostra società.  E proprio ieri pomeriggio, presso la biblioteca comunale di Piazzetta Monti. nella sala Livatino, si è tenuto un incontro culturale “Spunti di riflessioni sulla violenza di genere”, moderato dalla socia  Fidapa  Maria Carmela Pitonzo che, dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Nigrelli e dell’assessora ai servizi sociali Yosella Schifano, ha dato l’avvio al tema da trattare. E così, ieri, Orme d’Ombra ha attraversato anche Mussomeli con Rosalba Castelli con “memoria e parole contro la violenza”. E’ seguito un momento poetico di Liliana Genco Russo, socia Fidapa. Le conclusioni dell’incontro sono state affidate all’Associazione Artemixia progetto Orme d’ombra, a cui  è seguita la deposizione dei nastri dedicati a Monica Diliberto  e Rosa  Mifsud, da custodire presso il Palazzo Comunale- Servizi  Sociali.. Successivamente è stata installata una targa sulla panchina rossa di Via Palermo

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