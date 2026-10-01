Salute

Turismo, tornano i treni storici. Amata: «Occasione unica per ammirare le bellezze della Sicilia»

Redazione 3

Turismo, tornano i treni storici. Amata: «Occasione unica per ammirare le bellezze della Sicilia»

Gio, 01/10/2026 - 13:14

Condividi su:

«Quello con i treni storici, in Sicilia, è ormai diventato un appuntamento fisso di ogni anno, oltre a rappresentare un’iniziativa qualificante della nostra offerta turistica. Attraverso le carrozze d’epoca è possibile godere degli splendidi panorami della nostra Isola e conoscere anche le tradizioni e la cultura dei nostri borghi. Il tutto con un’esperienza suggestiva e intimistica come solo il viaggio in treno sa regalare». Così l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, commenta l’edizione del 2026 dei treni storici, al via dall’11 ottobre, promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani.«L’iniziativa – continua Amata – si inserisce nel percorso di destagionalizzazione portato avanti dal governo Schifani, proponendo un approccio al turismo più “lento”, esperienziale, sostenibile e all’insegna dell’enogastronomia. Segmenti sui quali il mio assessorato sta puntando molto. Voglio invitare non solo i turisti, ma anche tutti i siciliani, a godere di questa iniziativa per scoprire e riscoprire le bellezze della nostra Isola attraverso un punto di vista inedito».

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta