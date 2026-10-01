Turismo, tornano i treni storici. Amata: «Occasione unica per ammirare le bellezze della Sicilia»

«Quello con i treni storici, in Sicilia, è ormai diventato un appuntamento fisso di ogni anno, oltre a rappresentare un’iniziativa qualificante della nostra offerta turistica. Attraverso le carrozze d’epoca è possibile godere degli splendidi panorami della nostra Isola e conoscere anche le tradizioni e la cultura dei nostri borghi. Il tutto con un’esperienza suggestiva e intimistica come solo il viaggio in treno sa regalare». Così l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, commenta l’edizione del 2026 dei treni storici, al via dall’11 ottobre, promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani.«L’iniziativa – continua Amata – si inserisce nel percorso di destagionalizzazione portato avanti dal governo Schifani, proponendo un approccio al turismo più “lento”, esperienziale, sostenibile e all’insegna dell’enogastronomia. Segmenti sui quali il mio assessorato sta puntando molto. Voglio invitare non solo i turisti, ma anche tutti i siciliani, a godere di questa iniziativa per scoprire e riscoprire le bellezze della nostra Isola attraverso un punto di vista inedito».