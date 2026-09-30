E’ morto Peppino Mazzullo, voce storica di Topo Gigio

“Ma cosa mi dici mai?”: risuona ancora oggi nelle orecchie di tanti adulti, una volta bambini, la vocina di Topo Gigio, negli anni diventata perfino proverbiale. A darla al pupazzo Rai era Peppino Mazzullo, morto oggi all’eta’ di 100 anni. Artista di gran talento, da anni viveva a Santo Stefano Briga, frazione di Messina, dove lo scorso 6 giugno aveva festeggiato il compleanno. “Con la sua voce, la sua sensibilita’ e la sua professionalita’ ha portato il nome di Messina in tutta Italia, entrando nel cuore e nella memoria di intere generazioni”. I funerali di Peppino Mazzullo si terranno domani alle 15.30 nella chiesa S. Giovanni Battista a Santo Stefano Briga a Messina.