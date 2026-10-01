Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: al via il quarto turno

Oggi, giovedì 1 ottobre alle ore 20,15 (start ore 20,30), si giocherà il quarto e penultimo turno del XXV torneo interno o campionato periodico. Il torneo vede iscritti 18 tra giocatrici e giocatori che almeno hanno giocato 2 turni, pertanto, come da regolamento, i primi due in classifica, alla fine della fase di qualificazione (quinto turno, 8 ottobre) e dopo lo scarto del peggior risultato o di un’assenza, saranno ammessi direttamente alla finale del 22 ottobre. Le semifinali (15 ottobre) si giocheranno tra chi, alla fine della fase di qualificazione e dopo aver effettuato lo scarto, si troverà dalla terza alla decima posizione. I vincitori dei due tavoli delle semifinali raggiungeranno i già qualificati in finale.La classifica, allo stato attuale, vede in prima e seconda posizione Calogero Maira e Mariella Brucculeri rispettivamente con 397 e 382 punti; tallonati da Andrea Kiswarday 379, Martino Brucato 363, Ornella Turco 345, Gabriele Taschetti 328. Gli unici che potrebbero scalzare dalle prime posizioni Calogero Maira e Mariella Brucculeri con una vittoria sui tavoli o un Risiko! (che da 200 punti).Gli altri giocatori si contendono un posto in semifinali, ma anche i più vicini alla parte alta della classifica, attraverso lo scarto ed una vittoria con Risiko! (raggiungimento del proprio obiettivo), cosa difficile ma non impossibile, potrebbero raggiungere una delle due prime posizioni. Quindi ancora nulla di certo. Sicuramento alla fine di questo turno le posizioni saranno più delineate. Per questa sera non saranno presenti Andrea Kiswarday e Giulia Gulino, impegnati in tornei che si stanno giocando nel nord Italia. Domenica scorsa Andrea, socio e componente del direttivo del RCU Eclettica, è arrivato in finale al Raduno del Centro Italia di Cesenatico guadagnando punti preziosi nel Ranking Nazionale, che lo vedono primo con un vantaggio di appena 150 punti sul secondo e di 350 sul terzo. Domenica giocherà, insieme a Giulia e a Simone Pecoraro il Master di Verona. Sarà per Andrea importante arrivare in classifica sempre prima dei suoi inseguitori e mantenere la prima posizione.Intanto domenica prossima presso il Centro Culturale “Michele Abbate” si giocherà la terza ed ultima tappa del Campionato Regionale Individuale. Il prestigioso torneo giunto alla sua decima edizione vede come campionessa regionale uscente Maria Pia Matraxia, socia e componente del direttivo del RCU Eclettica e realizzatrice dei premi, vere opere d’arte in ceramica, che, anche in questa occasione, verranno date ai primi quattro classificati che andranno direttamente in finale. Finale che si giocherà a Siracusa domenica 8 novembre. Quindi Caltanissetta vedrà la presenza di giocatrici e giocatori di tutti i club di Risiko! siciliani: Acireale, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, San Cataldo e, ovviamente, il club nisseno che ospita l’evento per il secondo anno consecutivo.