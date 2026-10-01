150 truffati a Caltanissetta, Agrigento e Palermo per “inesistenti” posti alla Nato: pm chiede tre condanne

Il pm di Agrigento Federica Rabajoli ha chiesto 10 anni di carcere per Luciano Montemurro, 4 anni e 10 mesi e 4 anni per i fratelli Angelo e Diego Favata di Canicattì, imputati per truffa. Secondo l’accusa, fra febbraio 2020 e agosto 2021, avrebbero promesso posti di lavoro a oltre 150 persone di Agrigento, Caltanissetta e Palermo per una base militare che doveva nascere a Punta Bianca ad Agrigento.

Per rendere credibile la storia sarebbe stato fatto anche il nome del generale Luciano Portolano, indicato come futuro comandante della struttura. Montemurro, originario di Favara, durante gli incontri si sarebbe presentato come “cardinale vescovo di Monreale”. La difesa chiede invece l’assoluzione.