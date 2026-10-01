Migranti: sbarchi a Lampedusa e Lampione, arrivati in 118

Sono 118 i migranti arrivati nelle ultime ore fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione. Quattro imbarcazioni sono state soccorse dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e dalla ong Nadir. Altri quattro tunisini, partiti da Sfax, sono stati invece rintracciati a Lampione: hanno riferito di essere stati lasciati sull’isolotto da un connazionale che si sarebbe poi allontanato con un gommone di cinque metri.

I gruppi sbarcati al molo Papa Francesco sono composti da 55 ivoriani, camerunesi, guineani, malesi e senegalesi, fra cui 11 donne e 7 minori, partiti da Sfax; 31 eritrei e sudanesi, con 9 donne e un minore, salpati da Gas Garabulli, in Libia; 16 eritrei, somali e sudanesi, fra cui cinque donne, partiti da Zuwarah; e 12 sudanesi, camerunesi e somali, con una donna e un minore, salpati da Zawiya. I migranti hanno riferito di avere pagato per le traversate somme comprese fra 300 e 2 mila euro.

Tutti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 258 ospiti