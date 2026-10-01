“Caltanissetta città del Natale 2026”: invito a presentare proposte per eventi, installazioni e attrazioni

Trasformare ancora una volta Caltanissetta in una vera e propria “Città del Natale”, capace di unire la comunità attorno al calore delle festività e, al tempo stesso, di dare un forte impulso al turismo e al commercio locale. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, che ha aperto ufficialmente i termini per la raccolta di manifestazioni di interesse volte alla costruzione del cartellone unico degli eventi del periodo natalizio, che si svilupperà dal 7 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

L’intento del Comune di Caltanissetta è quello di realizzare un’ambientazione natalizia diffusa, ovvero un format integrato che abbraccerà l’intero tessuto urbano: dal cuore del centro storico fino ai quartieri periferici e alle principali vie d’accesso.

L’avviso pubblico è rivolto ad associazioni culturali, ricreative, sportive e ambientali, Enti del Terzo Settore (ETS), operatori economici del settore eventi e spettacolo, nonché ad altri soggetti pubblici o privati con comprovata esperienza.

PROGETTI AMMESSI

Le proposte progettuali dovranno integrarsi nel contesto cittadino e potranno spaziare in diversi ambiti:

· Grandi Attrazioni: ruota panoramica, trenino natalizio di collegamento, giostra carillon, pista di pattinaggio sul ghiaccio (o soluzioni ecologiche equivalenti), villaggi tematici o scenografie fotografiche.

· Installazioni Luminose d’Arredo: elementi tridimensionali e scenografici a tema natalizio (da non confondere con le tradizionali luminarie aeree di copertura stradale).

· Coordinamento Alberi Naturali: proposte di addobbo, illuminazione e animazione attorno agli alberi di Natale veri che l’Amministrazione individuerà o da posizionare nelle diverse piazze e, in quest’ultimo caso, con l’impegno al successivo reimpianto in vivaio.

· Eventi per Bambini e Famiglie: laboratori didattici, spettacoli teatrali, animazione itinerante, letture e incontri con Babbo Natale.

· Concerti e Spettacoli: concerti di musica natalizia, rassegne corali, performance di tavolo/strada e iniziative dedicate ai giovani, diffusi nel territorio cittadino.

· Presepe Cittadino: ideazione e realizzazione di un presepe tradizionale o artistico statico, accessibile al pubblico in un luogo simbolo della città.

Restano tassativamente escluse dal presente avviso le luminarie aeree tradizionali e i mercatini di vendita artigianale/commerciale, che saranno oggetto di procedure separate.

«Con questo avviso pubblico poniamo le basi per offrire alla nostra città un Natale ricco di magia, intrattenimento, arte e condivisione», ha dichiarato l’assessore agli Eventi, Toti Petrantoni.

Il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare singoli spettacoli, ma dare forma a un’atmosfera natalizia organica e diffusa, capace di valorizzare il centro storico e di accendere ogni quartiere di Caltanissetta. Vogliamo che la “Città del Natale” diventi un forte punto di attrattiva turistica per l’intero territorio e, contemporaneamente, un’occasione di coesione sociale e di festa per tutte le nostre famiglie, dai più piccoli agli anziani, che in questo periodo riabbracciano anche i propri cari che tornano a casa per le festività.

Invitiamo tutti gli operatori culturali e le realtà associative a presentare idee innovative e di alta qualità per costruire insieme un cartellone all’altezza della nostra città».

IMPEGNI E SUPPORTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Caltanissetta garantirà un concreto sostegno ai progetti selezionati mettendo a disposizione:

· La concessione gratuita del suolo pubblico e degli spazi individuati;

· L’assunzione diretta degli oneri SIAE (diritti d’autore e diffusione musicale);

· Il supporto logistico per transenne e la gestione delle pratiche di viabilità;

· La promozione degli eventi all’interno del cartellone unico e della campagna di comunicazione istituzionale e ufficio stampa;

· L’eventuale acquisto diretto delle prestazioni/spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Ogni altro servizio o spesa (come service, steward, certificazioni di corretto montaggio e conformità degli impianti temporanei, e service corrente) è a carico di chi organizza.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2026, riportando nell’oggetto la dicitura: “[NOME SOGGETTO PROPONENTE] – Manifestazione di interesse – Caltanissetta Città del Natale – Natale 2026”.

Si riporta di seguito la documentazione correlata:

· ALLEGATO A – Modello di domanda

· ALLEGATO B – Scheda tecnica di progetto e piano finanziario

LEGGI L’AVVISO INTEGRALE