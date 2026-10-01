Sicilia, Anas: conclusi i lavori di consolidamento e ripristino della statale 185 al km 31,800

L’intervento ha interessato un tratto di circa 100 metri, danneggiato da un importante fenomeno franoso. Il dissesto, in un’area classificata a elevato rischio idrogeologico, aveva compromesso la carreggiata lato valle e le opere di sostegno esistenti, determinando condizioni di particolare criticità per la sicurezza della circolazione.«Con la conclusione di questo intervento restituiamo al territorio un collegamento pienamente efficiente e più sicuro – dichiara il responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, ingegnere Nicola Montesano –. Le opere hanno consentito di consolidare il versante e ricostruire la sede stradale, migliorando la resistenza dell’infrastruttura ai fenomeni di instabilità e contribuendo a garantire la continuità degli spostamenti per le comunità servite dalla statale».I lavori hanno previsto la costruzione di una fondazione profonda su micropali e di un muro di sostegno in calcestruzzo armato. La sede stradale è stata ricostruita mediante opere in terra rinforzata, con il rifacimento della piattaforma viaria e l’installazione delle barriere di sicurezza e della segnaletica stradale.Il completamento delle opere migliora le condizioni di circolazione lungo l’arteria, a tutela della mobilità dei residenti e delle attività del territorio.