Il CPIA Caltanissetta-Enna “Paulo Freire” inaugura la nuova intitolazione con un convegno internazionale sull’educazione degli adulti: appuntamento il 13 ottobre

Il CPIA Caltanissetta-Enna porta oggi il nome di Paulo Freire e sceglie di inaugurare questa nuova identità con una giornata internazionale di studio, ricerca e confronto dedicata al pensiero del grande pedagogista brasiliano.

Martedì 13 ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle 18.00, nella Sala “Mons. F. M. Di Vincenzo – Fiandaca” del Museo Diocesano di Caltanissetta, si terrà il convegno internazionale “Paulo Freire. Dalla riflessione teorica all’applicazione di idee, categorie e metodologie al sistema di istruzione degli adulti in Italia”.

La giornata di studi rappresenta il momento pubblico con cui il CPIA dà avvio al percorso legato alla nuova intitolazione, non come semplice scelta formale, ma come riferimento per la propria identità educativa e per la progettazione futura. Il nome di Freire diventa così il punto di partenza per interrogarsi su come il suo pensiero possa tradursi oggi nella didattica, nell’organizzazione scolastica e nella realtà quotidiana dell’istruzione degli adulti.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’Istruzione degli Adulti in Sicilia, mette al centro il passaggio dalla riflessione alla pratica: dalle categorie pedagogiche freiriane alla progettualità concreta dei CPIA, ai percorsi di inclusione, alla relazione educativa e alla costruzione dell’offerta formativa. Gli esiti del confronto contribuiranno anche all’aggiornamento del PTOF e alla definizione di un progetto didattico complessivo ispirato al pensiero di Freire.

Alla giornata parteciperanno studiosi e ricercatori provenienti da università italiane e straniere, con contributi dal Brasile, dalla Spagna e dagli Stati Uniti e dagli atenei di Messina, Enna Kore, Palermo, Firenze e Catania.

Ad aprire i lavori saranno il dirigente scolastico Giovanni Bevilacqua, Fiorella Palumbo, dirigente dell’Ufficio IV della DGTVET del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Viviana Assenza, dirigente dell’Ufficio V dell’Ambito territoriale Caltanissetta-Enna dell’USR Sicilia, e Patrizia Abate, dirigente tecnico dell’USR Sicilia.

Seguirà l’intervento introduttivo del dirigente Giovanni Bevilacqua, dedicato alla mappa strategica del CPIA e ai percorsi di miglioramento continuo ispirati a Freire.

Il programma si articolerà in quattro sessioni, con gli interventi di Giuseppe Gembillo, Stefano Salmeri, Nesma Elsakaan, Nino Arrigo, Michele Longo, Manuel Avelino Pestano Pérez, Alessandro Versace, Caterina Benelli, Paulo César de Oliveira, Sergio Grossi e Roberta Piazza. I contributi metteranno il pensiero freiriano in dialogo con alcune delle questioni più attuali dell’educazione: intelligenza artificiale, educazione situata, inclusione, intercultura, vulnerabilità, carcere e possibilità di emancipazione attraverso la conoscenza.

L’appuntamento prosegue il percorso già avviato dal CPIA nel 2024 con il convegno “Paulo Freire e la pedagogia dell’inclusione nell’era della complessità”, i cui esiti sono confluiti in una pubblicazione del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo della Sicilia.

Il nuovo incontro compie un passo ulteriore: portare quella riflessione dentro la vita della scuola e fare del pensiero di Freire una chiave concreta per orientare il lavoro educativo dei prossimi anni.

Saranno coinvolti anche gli altri CPIA italiani già intitolati a Paulo Freire, presenti in Piemonte e Campania, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e possibile collaborazione tra istituzioni che hanno scelto di riconoscersi nella sua eredità pedagogica.

Il convegno si svolgerà in presenza e potrà essere seguito anche a distanza tramite Google Meet. Per il personale docente del CPIA la partecipazione rientra nel Piano triennale della formazione ed è riconosciuta come formazione in servizio.

La registrazione dei partecipanti è prevista dalle ore 8.30 presso il Museo Diocesano di Caltanissetta, in viale Regina Margherita 29.