Greco (Crui): “Da Ai cogliamo elementi di sviluppo per metterli a sistema”

(Adnkronos) – Gianluigi Greco, rettore dell'Università della Calabria e coordinatore della commissione Ict della Crui, in occasione della terza edizione di Higher Education Leader Series, sottolinea l'importanza sia per gli studenti che per i docenti di sfruttare al meglio l'Intelligenza Artificiale per agevolare il percorso di apprendimento.
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(Adnkronos) – Gianluigi Greco, rettore dell'Università della Calabria e coordinatore della commissione Ict della Crui, in occasione della terza edizione di Higher Education Leader Series, sottolinea l'importanza sia per gli studenti che per i docenti di sfruttare al meglio l'Intelligenza Artificiale per agevolare il percorso di apprendimento.