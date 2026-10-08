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Greco (Crui): “Da Ai cogliamo elementi di sviluppo per metterli a sistema”

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Greco (Crui): “Da Ai cogliamo elementi di sviluppo per metterli a sistema”

Gio, 08/10/2026 - 14:49

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(Adnkronos) – Gianluigi Greco, rettore dell'Università della Calabria e coordinatore della commissione Ict della Crui, in occasione della terza edizione di Higher Education Leader Series, sottolinea l'importanza sia per gli studenti che per i docenti di sfruttare al meglio l'Intelligenza Artificiale per agevolare il percorso di apprendimento. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/crui_video-hd.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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