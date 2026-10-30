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Genova, fiamme in un appartamento: morta una donna

AdnKronos

Genova, fiamme in un appartamento: morta una donna

Ven, 30/10/2026 - 09:42

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(Adnkronos) – Una donna è morta in un incendio divampato ieri sera, intorno alle 22.45 nella sua abitazione di via Posato, ad Avegno, nell'entroterra di Recco, in provincia di Genova. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo, con il carro aria, un'autobotte e una squadra dalla sede centrale di Genova. Per la donna, le cui generalità non sono state ancora rese note, non c'è stato niente da fare. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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