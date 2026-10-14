GAL Pesca Trapanese: cantieristica e diporto nautico, le imprese al lavoro per il futuro del comparto

Trapani, 14 ottobre 2026 – Lunedì 19 ottobre, alle ore 9:30, le imprese della cantieristica e delle filieredel diporto nautico di tutta la provincia si ritroveranno all’Antico Lazzaretto di Trapani per contribuirealla definizione delle priorità di sviluppo del comparto. L’iniziativa, promossa dal GAL PescaTrapanese con il supporto della Sezione di Trapani della Lega Navale Italiana e del Distretto Nauticodel Mediterraneo, dà seguito all’impegno assunto lo scorso 24 settembre e si inserisce nel percorsodi sviluppo della Strategia Blu Trapani 2028–2034, nell’ambito del Terzo Pilastro dedicato allacantieristica, alla nautica da diporto e alle filiere collegate.L’obiettivo è costruire, insieme agli operatori, una prima Agenda operativa del comparto,raccogliendo indicazioni concrete sui fabbisogni delle imprese, sulle criticità che ne limitano losviluppo, sulle opportunità di investimento e sulle possibili azioni da attuare. I contributi raccoltipotranno tradursi in proposte progettuali da inserire nella Strategia Blu Trapani 2028–2034 e inindicazioni da sottoporre ai tavoli regionali e nazionali che si occupano dello sviluppo del settore.All’incontro è stato invitato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.L’evento si svolgerà attraverso la metodologia dell’Open Space Technology con tre tavoli di confronto.Dopo l’introduzione ai lavori, i partecipanti potranno scegliere il tavolo al quale contribuire in basealla propria esperienza e ai propri interessi.Il primo tavolo, «Investire per la competitività», sarà dedicato alla cantieristica, al refitting, alleinfrastrutture e ai servizi, con l’obiettivo di individuare le condizioni necessarie per rafforzare lacompetitività delle imprese e sviluppare la filiera locale. Il secondo, «Prepararsi al futuro», affronteràil tema delle competenze, dell’innovazione e delle nuove professioni del mare, guardando aifabbisogni delle imprese e alle possibilità di collaborazione con il sistema della formazione e dellaricerca. Il terzo, «Fare rete, creare valore», si concentrerà sull’organizzazione del comparto, sulle retid’impresa, sugli investimenti e sui mercati, per individuare possibili azioni comuni e nuoveopportunità di crescita.Il confronto sarà orientato a far emergere esigenze, criticità, esperienze e proposte concrete. Altermine dei lavori, gli esiti dei tre tavoli saranno condivisi in plenaria e contribuiranno alla definizionedelle priorità per lo sviluppo della cantieristica, della nautica da diporto e delle filiere collegate.Possono partecipare cantieri e imprese di manutenzione, operatori della componentistica, artigiani efornitori, servizi nautici e di charter, operatori della portualità turistica, associazioni di categoria, enti,istituti di formazione, università e centri di ricerca.La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria sul sito del GAL Pesca Trapanese, tramite ilmodulo online: https://www.galpescatrapanese.it/pilastro3/#iscriviti