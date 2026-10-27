Futsal Serie D. Il 30 ottobre alle 21 la Nissa Fc sfida l’Herbita 2025 nella prima di campionato

L’attesa sta per finire. Venerdì 30 ottobre alle ore 21, al PalaMilan, la Nissa FC Futsal farà il proprio esordio nel campionato di Serie D di calcio a cinque, affrontando l’Herbita 2025, formazione ennese di Nicosia. Dopo due mesi di preparazione, i biancoscudati sono pronti a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. La squadra guidata da mister Paride Puzzanghera sta completando una settimana di lavoro intenso, dedicata agli ultimi accorgimenti tecnici e tattici in vista del debutto.

Le amichevoli hanno offerto indicazioni incoraggianti, mettendo in evidenza la crescita del gruppo e la voglia di affrontare il campionato. Adesso arriva la prova delle gare ufficiali, nelle quali serviranno concentrazione, continuità e spirito di squadra. A dare ulteriore carica all’ambiente è il presidente emerito della Nissa e dirigente responsabile del futsal, Arialdo Giammusso, che rivolge un appello ai sostenitori biancoscudati: «Questi ragazzi si allenano da due mesi con impegno e passione e hanno tanta voglia di cominciare. Venerdì mi piacerebbe vedere il PalaMilan pieno di tifosi, famiglie e ragazzi pronti a sostenerli. Indossiamo la maglia della Nissa e portiamo in campo il nome della nostra città: sentire il calore della nostra gente sarà una spinta in più. Vi aspettiamo per vivere insieme questa prima serata di campionato. Forza Nissa!».

L’appuntamento è dunque per venerdì alle 21 al PalaMilan: per la Nissa Futsal comincia una nuova stagione, con l’entusiasmo di un gruppo che vuole partire bene davanti al proprio pubblico.