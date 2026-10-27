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Futsal Serie D. Il 30 ottobre alle 21 la Nissa Fc sfida l’Herbita 2025 nella prima di campionato

Redazione 1

Futsal Serie D. Il 30 ottobre alle 21 la Nissa Fc sfida l’Herbita 2025 nella prima di campionato

Mar, 27/10/2026 - 22:29

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L’attesa sta per finire. Venerdì 30 ottobre alle ore 21, al PalaMilan, la Nissa FC Futsal farà il proprio esordio nel campionato di Serie D di calcio a cinque, affrontando l’Herbita 2025, formazione ennese di Nicosia. Dopo due mesi di preparazione, i biancoscudati sono pronti a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. La squadra guidata da mister Paride Puzzanghera sta completando una settimana di lavoro intenso, dedicata agli ultimi accorgimenti tecnici e tattici in vista del debutto.

Le amichevoli hanno offerto indicazioni incoraggianti, mettendo in evidenza la crescita del gruppo e la voglia di affrontare il campionato. Adesso arriva la prova delle gare ufficiali, nelle quali serviranno concentrazione, continuità e spirito di squadra. A dare ulteriore carica all’ambiente è il presidente emerito della Nissa e dirigente responsabile del futsal, Arialdo Giammusso, che rivolge un appello ai sostenitori biancoscudati: «Questi ragazzi si allenano da due mesi con impegno e passione e hanno tanta voglia di cominciare. Venerdì mi piacerebbe vedere il PalaMilan pieno di tifosi, famiglie e ragazzi pronti a sostenerli. Indossiamo la maglia della Nissa e portiamo in campo il nome della nostra città: sentire il calore della nostra gente sarà una spinta in più. Vi aspettiamo per vivere insieme questa prima serata di campionato. Forza Nissa!».

L’appuntamento è dunque per venerdì alle 21 al PalaMilan: per la Nissa Futsal comincia una nuova stagione, con l’entusiasmo di un gruppo che vuole partire bene davanti al proprio pubblico.

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